سيناتور روسي: ظهرت لدى طهران وواشنطن فرصة لا يجوز تفويتها لكسر حلقة العنف المتبادل

قال قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إنه لا يجوز لإيران والولايات المتحدة، تفويت الفرصة لكسر الحلقة المفرغة للعنف المتبادل في هذه المرحلة.

وأضاف السيناتور الروسي، في تعليقه على قصف الحرس الثوري الإيراني لقواعد أمريكية في العراق: "نحن نأمل، أن يسود الفكر السليم الآن في واشنطن، ويتم التركيز ليس على الهجمة الصاروخية بل على قول الإيرانيين الرسمي، إنه تم الرد بشكل متناسب".

وأشار كوساتشيف، على صفحته في "فيسبوك"، إلى أنه "ظهرت الآن فرصة ثمينة لكسر حلقة العنف المفرغة، ولا يجوز تفويتها بتاتا، مهما كانت أفكار الانتقام التي يحملها في رؤوسهم المتطرفون الأمريكيون والإيرانيون".

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

المصدر: وكالات