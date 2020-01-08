 
مباشر
عاجل
الإدارة الأمريكية: الصواريخ الإيرانية أصابت قسما خاليا من الأمريكيين في "عين الأسد"

متحدث: التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير

أخبار العالم

متحدث: التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير
Reuters PAS
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي عهد أبو ظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n14r

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير.

إقرأ المزيد
إيران تقصف قاعدة
إيران تقصف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ ومقاتلات أمريكية تتجه نحو إيران

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب