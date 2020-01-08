متحدث: التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: وكالات