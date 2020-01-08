تغريدة على موقع مكرس لقاسم سليماني: سأتصدى لكم أيضا وأيضا

"سأتصدى لكم أيضا وأيضا" تغريدة ظهرت في حساب على "تويتر"، مكرس للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، بعد انطلاق هجمات صاروخية إيرانية على قواعد عسكرية أمريكية بالعراق.

وتم نشر العبارة باللغة الإنجليزية على خلفية صورة شخصية لسليماني.

وأعلن فيلق الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بدء عملية انتقامية لاغتيال الجنرال سليماني، وقال إنه تم إطلاق صواريخ أرض - أرض من إيران على قاعدة "عين الأسد" في غرب العراق وقاعدة في أربيل تتواجد فيها وحدة عسكرية أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ليلة 3 يناير الجاري عملية اغتيال بالصواريخ للقائد العسكري الإيراني سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقتل معه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الذي تعتبره واشنطن متورطا في تنظيم الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد يوم 31 ديسمبر 2019.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالانتقام من الولايات المتحدة لمقتل سليمان. فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه "ضربة سريعة وقوية" لـ 52 هدفا في إيران إذا تعرض الأمريكيون للهجوم، هذا ودعا المجتمع الدولي إلى ضبط النفس بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: "نوفوستي"