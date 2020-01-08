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ترامب: كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق لدينا أقوى جيش

ترامب: كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق لدينا أقوى جيش

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ترامب: كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق لدينا أقوى جيش
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري تقييما للخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة "عين الأسد" في العراق.

وفي أول تغريدة له عبر "تويتر" بعد القصف ، كتب ترامب "كل شيء على ما يرام!  صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق.  تقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن.  حتى الان جيدة جدا!  لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم ، إلى حد بعيد!  سأدلي ببيان صباح الغد".

يتبع..

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