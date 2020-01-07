ماس: على أوروبا الرد على الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن برلين لا يمكنها القبول بتخلي إيران عن القيود المفروضة على نشاطها النووي، وعلى أوروبا إيجاد رد على خطوات طهران.

وقال ماس في أعقاب لقائه بنظيريه الفرنسي والبريطاني في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن "ما أعلنته إيران، نعتقد أنه ليس مسارا صحيحا ونحن بحاجة إلى إيجاد رد مشترك".

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وكانت إيران قد أعلنت في الـ5 من يناير الجاري تخليها عن جميع القيود على تخصيب اليورانيوم وكمياته وأعداد أجهزة الطرد المركزي، والتي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق الموقع مع السداسية الدولية في 2015.

وأشارت إيران إلى أنها قررت الإسراع بالإعلان عن هذه الخطوة على خلفية اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وأكدت أنها لن تتخلي عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها قد تعود إلى تنفيذ التزاماتها في حال نفذها الطرف الآخر، أي الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة النووية.

المصدر: رويترز