أردوغان وجونسون يبحثان هاتفيا التوتر الإيراني الأمريكي وملفي سوريا وليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس في عدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها التوتر الإيراني الأمريكي وملفي سوريا وليبيا.

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ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء في تركيا، حيث سيبحث معه الوضع في سوريا وليبيا.

ولفت الكرملين في بيان الثلاثاء، إلى أن بوتين سيجري زيارة عمل إلى إسطنبول، الأربعاء، للمشاركة في مراسم افتتاح خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز.

وأوضح البيان أن بوتين وأردوغان سيبحثان خلال لقائهما، الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين، وقضايا دولية راهنة بما فيها الوضع في سوريا وليبيا.

من جهة أخرى، بحث الرئيس التركي الأحد الماضي، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ملفي ليبيا وسوريا، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين.

المصدر: الأناضول