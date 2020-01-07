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مسؤول إيراني يكشف حالة جثمان سليماني: كنا أمام حادثة تشبه كربلاء

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مسؤول إيراني يكشف حالة جثمان سليماني: كنا أمام حادثة تشبه كربلاء
Reuters OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE
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كشف محمد باقر زاده رئيس لجنة الأركان الإيرانية للبحث عن المفقودين والشهداء المجهولين، عن حالة جسد قائد فيلق القدس المغتال قاسم سليماني وقت تكفينه.

وقال زاده إنه أبلغ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "عندما أردنا أمس تكفين أجساد الشهداء (الذين سقطوا في الغارة الأمريكية) كنا أمام حادثة تشبه كربلاء... الأجساد مقطعة إربا إربا، الحاج قاسم تقطع جسده إلى خمس قطع، جسد بلا رأس، كان هناك قسم من الكتف واليد اليمنى ووو ... أبو مهدي المهندس كان عدة قطع لا أكثر".

وأضاف: "على الرغم من أننا كنا نمتلك جميع الوسائل للتكفين، من القماش إلى القطن والبلاستيك، لكننا لم نتمكن من جمع الجسد بشكل جيد، ويممناه وألبسناه الكفن بصعوبة، ولا نعرف كيف جمع الإمام زين العابدين في كربلاء جنازة سيد الشهداء الإمام الحسين باستخدام حصيرة"؟

مسؤول إيراني يكشف حالة جثمان سليماني: كنا أمام حادثة تشبه كربلاء
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وتجرى اليوم مراسم دفن سليماني في مسقط رأسه، مدينة كرمان الإيرانية، وأكد باقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن سليماني سيلف في قبره بعباءة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

المصدر: RT

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