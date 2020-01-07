تحطم طائرة عسكرية باكستانية ومقتل طياريها

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، عن تحطم طائرة حربية تابعة لها يوم الثلاثاء ومقتل طاقمها.

وقال متحدث باسم هذه القوات، إن طائرة حربية تحطمت قرب قاعدة جوية، لم يحدد موقعها، وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع طياريها.

وأضاف المتحدث، أن الطائرة، وهي من طراز "إف.تي-7"، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي وأن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

إقرأ المزيد

والحوادث الجوية ليست نادرة في باكستان، سواء تعلّق الأمر بمروحيات وطائرات عسكرية أم بطائرات ركاب مدنية.

فقد قتل 18 شخصا على الأقل في يوليو 2019، إثر سقوط طائرة عسكرية صغيرة على حي سكني في روالبندي قرب إسلام آباد.

المصدر: رويترز