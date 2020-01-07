مراسلنا: تأجيل دفن سليماني جراء تدافع المشيعين وسقوط قتلى وجرحى

قال مراسلنا في طهران، إن السلطات الإيرانية أجلت دفن جثمان الجنرال قاسم سليماني بسبب الازدحام الشديد وسقوط قتلى وجرحى.

وأفاد مراسل RT في إيران، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

من جانب ذكر التلفزيون الإيراني أن 35 قتيلا و48 جريحا سقطوا في التدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

المصدر: RT