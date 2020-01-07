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مراسلنا: طهران تعلن تاريخ مقتل سليماني يوما عالميا للمقاومة

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مراسلنا: طهران تعلن تاريخ مقتل سليماني يوما عالميا للمقاومة
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أفاد مراسلنا في طهران بأن السلطات الإيرانية قررت إعلان تاريخ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوما عالميا للمقاومة.

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تحضيرات لدفن قاسم سليماني في مسقط رأسه
تحضيرات لدفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

وشارك عشرات آلاف الأشخاص اليوم الثلاثاء في مراسم تشييع سليماني في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، مسقط رأسه.

وقال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أمام حشود من المشيعين في كرمان: "سننتقم بقوة من العدو وسيكون ردنا قويا وحازما". وهتف كثير من المشيعين "الموت لأمريكا" ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

المصدر: RT

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