شمخاني يكشف كواليس اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني الطارئ

كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بعض كواليس الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس يوم الجمعة، بعيد اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني وحال الصدمة والذهول التي خيمت عليه.

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وقال شمخاني في وصفه لأجواء الاجتماع الطارئ، الذي حضره المرشد الأعلى علي خامنئي لأول مرة، إنه تمت في البداية قراءة الآية القرآنية الكريمة (ولا تحسبن الذين قتلوا ....) وبعدها لم يتمكن أحد من قراءة محضر الاجتماع وجدول أعماله، كما لم يتمكن أحد من البدء بالاجتماع إلا بعد خمس دقائق حيث كانت الصدمة تخيم على الجميع.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، ترأس ولأول مرة في التاريخ الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لبحث خيارات الرد على اغتيال سليماني.

وتوعد المجلس عقب اجتماعه بالانتقام لمقتل سليماني في الوقت والمكان المناسبين، كما توعد المرشد الإيراني وغيره من القيادات السياسية والعسكرية برد وصفوه بالقاسي على اغتيال سليماني.

المصدر: RT