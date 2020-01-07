ظريف يعلق على رفض واشنطن منحه تأشيرة الدخول

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرة له للمشاركة في اجتماع بالأمم المتحدة، ناجم عن "تخوفات أمريكية".

ولفت ظريف اليوم الثلاثاء، إلى أن اجتماع الأمم المتحدة ليس لمناقشة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وادعاء واشنطن أنها لم تمتلك الوقت لإصدار تأشيرة السفر محض أكاذيب.

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وأكد ظريف أنه تم تقديم طلب تأشيرة السفر منذ أسابيع، ومزاعم السلطات الأمريكية بأنها لم تمتلك الفرصة لإصدارها مجرد كذبة.

وكان مسؤول أمريكي قد كشف أمس الاثنين، أن واشنطن رفضت منح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

المصدر: RT