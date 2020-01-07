"أ.ف.ب": ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق.

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يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، الأحد الماضي، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق.

وتزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، روسيا في 11 يناير الجاري بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان له: "تهدف المحادثات بين بوتين وميركل إلى بحث مواضيع ساخنة من الأجندة الدولية، بما فيها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية على مطار بغداد التي قتل فيها فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتأتي زيارة ميركل إلى روسيا بعد عودة الرئيس بوتين من تركيا، حيث سيجري الأربعاء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات