"اليونسكو" تذكر ترامب بعدم جواز قصف مواقع ثقافية وتراثية إيرانية

أعادت منظمة "اليونسكو" الاثنين تذكير أمريكا بأنها وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح، وذلك ردا على تهديد واشنطن بقصف مواقع تراثية إيرانية.

إقرأ المزيد

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٤ يناير ٢٠٢٠

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد يوم الأحد على تهديده مهاجمة مواقع ثقافية وتراثية إيرانية، محذرا من "رد كبير" إذا وجهت إيران ضربة انتقامية لمقتل قاسم سليماني أحد كبار قادتها العسكريين على يد القوات الأمريكية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن المواقع الثقافية "هدف عادل" للجيش الأمريكي.

المصدر:RT+ "رويترز"