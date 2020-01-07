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كوريا الجنوبية تحضّر لزيارة كيم

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كوريا الجنوبية تحضّر لزيارة كيم
AFP Jung Yeon-je / POOL
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الكوريتين لبذل الجهود المشتركة لتهيئة الظروف المواتية لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيئول في أسرع وقت ممكن.

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وجدد مون في خطابه بمناسبة العام الجديد، التأكيد على "التزام إدارته بالدفع في اتجاه استئناف مشروعين رئيسيين عبر الحدود هما مجمع كيسونغ الصناعي المشترك، والرحلات السياحية إلى جبل كومكانغ بكوريا الشمالية، وكذلك إعادة ربط الطرق والسكك الحديدية".

وقال الرئيس الكوري: "آمل أن تبذل الكوريتان الجهود لتهيئة ظروف زيارة كيم جونغ أون إلى الجنوب في وقت مبكر".

ودعا مون، إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل فريق كوري موحد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في طوكيو المقرر افتتاحها في أواخر يوليو المقبل، وتنظيم مسيرة مشتركة في حفل الافتتاح.

واقترح كذلك، بدء المحادثات بين الكوريتين حول "التعاون في المنطقة الحدودية"، قائلا: "أعتقد أن الزعيم جونغ أون لديه الرغبة ذاتها".

يذكر أن الجهود ذات الصلة لم تحرز سوى القليل من التقدم حيث التزمت سيئول بعقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: "وكالة يونهاب"

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