واشنطن تنشر تعزيزات إضافية في كينيا بعد هجوم "حركة الشباب" على قواتها

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الجيش الأمريكي قرر نشر قوات إضافية في كينيا لتعزيز الأمن بعد هجوم لـ"حركة الشباب" يوم الأحد، قتل فيه جندي أمريكي، ومتعاقدان اثنان مع الجيش الأمريكي.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا إنها لا ترى أن هجوم الأحد مرتبط بإيران.

وكان مصدر في حركة "الشباب" الصومالية، قد ذكر أن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا تستخدم من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية.

ويرى المراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.

وتستهدف "الشباب"، الأراضي الكينية بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.

المصدر: وكالات