لندن وبرلين تؤكدان لطهران ضرورة وقف التوتر في المنطقة

أكد وزيرا خارجية بريطانيا دومينك راب، وألمانيا هايكو ماس لنظيرهما الإيراني محمد جواد ظريف، على ضرورة الحد من التوتر في المنطقة.

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وورد في بيان صدر عن ظريف، أن "نظيريه البريطاني دومنيك راب والألماني هايكو ماس تطرقا خلال اتصال هاتفي كل على حدة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم وإجراءات إيران حيال الاتفاق النووي".

وأضاف ظريف أن "الوزيرين شددا على ضرورة وقف التوتر المحتدم في المنطقة".

وأشار، إلى أن ظريف عبر خلال الاتصال عن "استياء بلاده إزاء مواقف لندن وبرلين الأخيرة المبنية على عدم الفهم الحقيقي للواقع في المنطقة، معتبرا ذلك خطأ استراتيجيا من قبل أوروبا".

وتابع: "الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عن التوتر وزعزعة الأمن في المنطقة وبخاصة بعد اغتيال قاسم سليماني. أنتقد الأوروبيين لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي".

وأكد ظريف لمحادثيه على حق بلاده في الحصول على حقوقها بموجب الاتفاق، وأن خطوات حكومة بلاده جاءت بسبب عدم وفاء أوروبا بالتزاماتها في الاتفاق.

المصدر: RT