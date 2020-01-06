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تبون وميركل يدعوان إلى وقف التدخلات العسكرية في ليبيا

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تبون وميركل يدعوان إلى وقف التدخلات العسكرية في ليبيا
Reuters
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تبادل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين تحليلهما الوضع في ليبيا، وآفاق إحلال السلام في هذا البلد.

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وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن تبون تلقى صباح اليوم مكالمة هاتفية من ميركل، ركزت على الملف الليبي، مشيرة إلى تطابق وجهات نظر الطرفين بشأن ضرورة "التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية".

ودعت المستشارة الألمانية الرئيس الجزائري إلى زيارة بلادها وحضور المؤتمر الدولي المقرر في برلين الشهر الجاري دعما لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الرامية لتسوية النزاع.

وجاءت هذه المكالمة عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء توجه عسكريي بلاده تدريجيا إلى ليبيا بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

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