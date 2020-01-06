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شويغو يهاتف رئيس الأركان الإيراني ومدير الاستخبارات التركية

أخبار العالم

شويغو يهاتف رئيس الأركان الإيراني ومدير الاستخبارات التركية
Sputnik Evgeni Odinokov
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا مع كل من رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، ومدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان، آخر تطورات الشرق الأوسط، وسبل منع التصعيد في المنطقة.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن المكالمة التي جرت اليوم الاثنين بين شويغو وباقري، تناولت الخطوات العملية الهادفة لمنع التصعيد في سوريا والشرق الأوسط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

كما أعلنت الوزارة عن مكالمة هاتفية جرت أمس الأحد بين شويغو ومدير الاستخبارات التركية فيدان، بحثا فيها "الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإجراءات المشتركة التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل وقف التوتر وحل الأزمات في المنطقة".

وتأتي هذه المكالمة قبيل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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المصدر: وكالات

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