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كينيا.. اعتقال 3 أشخاص حاولوا اقتحام معسكر للجيش البريطاني

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كينيا.. اعتقال 3 أشخاص حاولوا اقتحام معسكر للجيش البريطاني
Reuters THOMAS MUKOYA
معسكر الجيش البريطاني في كينيا
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أعلنت الشرطة الكينية يوم الاثنين، أنها اعتقلت ثلاثة رجال حاولوا اقتحام معسكر للجيش البريطاني في منطقة ليكيبيا وسط البلاد.

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وقالت الشرطة، إن "محاولة اقتحام معسكر ليكيبيا، التي صورتها كاميرات المراقبة، فشلت واعتقل الرجال الثلاثة، ويقوم ضباط مكافحة الإرهاب باستجوابهم".

وجاءت الاعتقالات مساء الأحد في اليوم ذاته الذي قتلت فيه حركة "الشباب" الصومالية أمريكيا ومتعاقدين اثنين في هجوم على قاعدة "ماندا باي"، وهي قاعدة جوية ساحلية قرب الحدود مع الصومال.

المصدر: رويترز

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