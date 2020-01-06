وزير خارجية الشاه: سليماني كان جنديا وطنيا شريفا وأمريكا هي الإرهابي الأكبر

وصف وزير خارجية إيران في عهد الشاه أردشير زاهدي، قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي اغتاله الجيش الأمريكي، بالجندي الوطني الشريف، معتبرا الولايات المتحدة الإرهابي الأكبر في العالم.

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وقال في تصريح لقناة "بي بي سي" بالفارسیة، إن الفريق سليماني يقارن بقادة تاريخيين عظام لمعوا خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها من أمثال الجنرال ديغول والفيلد مارشال مونتغوميري أو الجنرال أيزنهاور والجنرال رومل والجنرال ماكارثر، مضيفا أن الجنرال سليماني كان احد الشخصيات المعروفة في العالم وكان جنديا شريفا محبا لوطنه.

وانتقد زاهدي الذي يقيم في المنفى منذ انهيار النظام الملكي عام 1979 بشدة، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ضد إيران معتبرا أن بومبيو لا يعرف ما يقول وهو شخص تعيس ويغير تصريحاته أحيانا.

واعتبر تهديد ترامب بقصف أماكن ثقافية في إيران إذا ردت طهران على الجريمة الأمريكية المتمثلة باغتيال سليماني ورفاقه، بأنه يعود لجهله بالقوانين الدولية وجريمة حرب إن نفذها. وأضاف، أن القانون الدولي يحرم قصف الأماكن الثقافية وضربها يعد جريمة حرب، فكيف يقول مثل الكلام العبثي؟

وتابع قائلا، إننا نرى اليوم أمريكا تتحدث عن الإرهاب مرارا في حين تعد هي نفسها الإرهابي الأكبر في العالم، فكيف وبأي حق تقتل ضيفا من دولة لها تعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصف زاهدي الرئيس الأميركي بأنه رجل معتوه وأضاف: لماذا لا يكشف ترامب عن الأدلة التي يقول إنه يمتلكها للكونغرس ولشعوب العالم، فهل يتصور أن العالم كله أعمى وأصم وأحمق؟

المصدر:"فارس"