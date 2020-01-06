الإعلام الياباني يكشف تفاصيل جديدة حول فرار كارلوس غصن

ظهرت الاثنين تفاصيل جديدة حول الساعات الأولى لعملية فرار المدير السابق لمجموعة "رينو-نيسان" كارلوس غصن، مفادها أن الأخير استقل قطارا من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص.

وحسب صحيفة "يوميوري شيمبون" وقناة "إن تي في" اليابانيتين، فقد استقل غصن قطارا سريعا الأحد 29 ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا غربي البلاد والتي وصلها مساء اليوم نفسه.

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وسافر غصن برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حاليا على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق صحيفة "يوميوري".

وذكرت "إن تي في" أن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك.

وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019، لكنه بقي قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خلال الفترة التي تسبق محاكمته.

وكان بإمكان غصن، بحسب شروط الإفراج عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان بدون طلب إذن المحكمة.

في الأثناء، يعتقد أن عناصر شركة خاصة يشتبه بأن "نيسان" كلفتهم بمراقبة غصن، أبدوا نوعا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، بحسب مصدر مقرب من محيط غصن لـ"فرانس برس"، لذلك نجح غصن في المغادرة وحيدا ودون عقبات بيته في طوكيو في 29 ديسمبر.

لكن المرحلة التالية من الفرار لا تزال غامضة حتى الساعة. وحسب المعلومات الأولية، فقد استقل غصن طائرة خاصة ليل 29 ديسمبر باتجاه اسطنبول، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.

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وقالت صحيفتا "الجمهورية" اللبنانية "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن غصن اختبأ في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور عبر السلطات في مطار اليابان.

وعثر المحققون الأتراك على الصندوق في إحدى الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمهما غصن، وعليه ثقوب تسمح له بالتنفس أثناء هروبه، وفق الصحيفة الأمريكية.

وليس إلزاميا في اليابان تفتيش حقائب الطائرات الخاصة بالأشعة السينية، وفق ما أكدت وزارة النقل اليابانية.

المصدر: أ ف ب