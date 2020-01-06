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المكسيك تدعو إلى ضبط النفس في العراق وإيران

أخبار العالم

المكسيك تدعو إلى ضبط النفس في العراق وإيران
Reuters
وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد
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قالت المكسيك يوم الأحد، إنها قلقة بشأن الأحداث الأخيرة في العراق وإيران، وطالبت كل الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر الإقليمي.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، في تغريدة على "تويتر": "وفقا للمبادئ الدستورية للسياسة الخارجية، تقدر (المكسيك) قيمة الحوار والتفاوض في حل النزاعات الدولية".

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"واشنطن بوست": بومبيو مهندس اغتيال سليماني

ويوم أمس الأحد، صوت البرلمان العراقي لصالح مطالبة القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية، بالانسحاب من البلاد مع تنامي ردود الفعل على اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة على طريق مطار بغداد.

 

المصدر: رويترز

 

 

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