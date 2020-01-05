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جونسون: الجنرال قاسم سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا

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جونسون: الجنرال قاسم سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا
AP
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، "اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء في الغرب".

وقال جونسون، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول الوضع في العراق.

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وأكد أن بريطانيا "على اتصال مكثف مع كل الأطراف لتشجيع وقف التصعيد في الشرق الأوسط"، مضيفا أنه سيتحدث "مع زعماء آخرين وأصدقائنا العراقيين لدعم السلام والاستقرار".

وقال: "سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا"، مؤكدا أن لندن اتخذت إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط، على خلفية مقتله.

المصدر: رويترز

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