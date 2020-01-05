 
مباشر
عاجل
أردوغان: جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي

أردوغان يعلن عن زيارة بوتين تركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية

أخبار العالم

أردوغان يعلن عن زيارة بوتين تركيا الأربعاء لبحث القضايا الإقليمية
Sputnik Mikhail Klementiev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0q5

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل لبحث مجمل القضايا الإقليمية.

إقرأ المزيد
بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر
بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر "السيل التركي"

وسبق للمتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، وأعلن في وقت سابق، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ستجرى في الأيام العشرة الأولى من يناير 2020.

وقال بيسكوف: "خلال واحدة من المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الجانبين، اتفق بوتين وأردوغان على مطلع يناير موعدا للزيارة، التي ستتم في الأيام العشرة الأوائل من يناير، إذ سيكون الجزء التركي من مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا جاهزا بحلول هذا الوقت، والزيارة قيد الإعداد".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا