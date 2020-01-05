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الهند: اغتيال سليماني منعطف خطير

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الهند: اغتيال سليماني منعطف خطير
Reuters JOSHUA ROBERTS
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار
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أعربت الهند عن قلقها من تصاعد التوتر عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مؤكدة أن الواقعة تمثل تحولا خطيرا.

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وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، على "تويتر": "أنهيت للتو محادثة مع وزير خارجية إيران، ونبهت إلى أن التطورات التي وقعت تمثل منعطفا خطيرا للغاية... اتفقنا أن نبقى على اتصال".

المصدر: سبوتنيك

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