الهند: اغتيال سليماني منعطف خطير

أعربت الهند عن قلقها من تصاعد التوتر عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مؤكدة أن الواقعة تمثل تحولا خطيرا.

إقرأ المزيد

وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، على "تويتر": "أنهيت للتو محادثة مع وزير خارجية إيران، ونبهت إلى أن التطورات التي وقعت تمثل منعطفا خطيرا للغاية... اتفقنا أن نبقى على اتصال".

Just concluded a conversation with FM @JZarif of Iran. Noted that developments have taken a very serious turn. India remains deeply concerned about the levels of tension. We agreed to remain in touch. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 5, 2020

المصدر: سبوتنيك