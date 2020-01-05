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عبد المهدي: الطائرات المسيرة الأمريكية والمروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي

"طالبان" تعرب عن "أسفها الشديد" لمقتل سليماني

أخبار العالم

Reuters AP
(صورة أرشيفية)
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أعربت حركة "طالبان" عن "أسفها الشديد" لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، واصفة الواقعة بـ"الحدث المهم والعظيم".

ووفقا لموقع "أفغانستان تايمز"، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة الأفغانية في قطر سهيل شاهين، إن مقتل قاسم سليماني "بلا شك حدث مهم".

ووصفت الحركة قاسم سليماني بـ"المجاهد الكبير"، معتبرة أن عملية اغتياله جاءت "بطريقة وحشية"، وأن "الجهاد ضد القوات الأمريكية في أفغانستان سيستمر بقوة".

المصدر: RT + وسائل إعلام أفغانية

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