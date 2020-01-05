مسؤول سعودي: واشنطن لم تبحث مع الرياض خططها لاغتيال سليماني

أكد مسؤول سعودي لوكالة "فرانس برس" أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ المملكة مسبقا عن تخطيطها لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية اليوم الأحد: "لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأمريكي"، لافتا إلى أن المملكة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة تؤكد أهمية "البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد".

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وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قد بحثا أمسا مستجدات الوضع في المنطقة في اتصالين مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي على التوالي، مشددين على ضرورة تهدئة الوضع وخفض التوتر.

كما تلقى الأمير محمد أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال هذا الاتصال، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن ولي العهد السعودي أصدر توجيهات لشقيقه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال اليومين المقبلين، صمن إطار "سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس".

المصدر: أ ف ب + وكالات