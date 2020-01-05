 
مباشر

سيناتور روسي يعلق على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران

أخبار العالم

سيناتور روسي يعلق على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0mk

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 هدفا إيرانيا بينها مواقع ثقافية يؤكد التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي بوشكوف، في تغريدة على تويتر: "لكن في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة، ستضطر الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية. وسينال ترامب حربه الكبيرة".

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

إقرأ المزيد
ترامب: نحن الأقوى في العالم وسلاحنا الحديث سيستهدف الإيرانيين إذا هاجمونا
ترامب: نحن الأقوى في العالم وسلاحنا الحديث سيستهدف الإيرانيين إذا هاجمونا

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا