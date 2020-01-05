سيناتور روسي يعلق على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 هدفا إيرانيا بينها مواقع ثقافية يؤكد التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران.

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي بوشكوف، في تغريدة على تويتر: "لكن في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة، ستضطر الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية. وسينال ترامب حربه الكبيرة".

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

المصدر: نوفوستي