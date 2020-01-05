قائد الجيش الإيراني يرد على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران

قلل قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي من شأن تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف 52 موقعا في إيران، في حال تعرض المصالح الأمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية.

وقال موسوي في تصريحات اليوم الأحد، إنه "يستبعد أن يمتلك ترامب الجرأة لتنفيذ تهديداته في أي حرب محتملة".

وأضاف: "سيتضح في ساحة أي حرب محتملة أين ستكون هذه الأهداف وأين ستكون الأرقام 5 و2".

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واعتبر قائد الجيش الإيراني أن ترامب "يطلق مثل هذه التهديدات للتستر على جريمة اغتيال سليماني".

من جهته، شدد أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية على أن اغتيال سليماني هو إرهاب واضح لا يمكن تجاوزه، و"ردنا قادم وبقوة".

وأضاف: "نحن لا نتصرف بتسرع لكننا سننتقم بشكل أكثر إيلاما مما تتخيله أمريكا"، مشيرا إلى أن "إيران وجبهة المقاومة هما من يحدد موعد ومكان وطريقة الانتقام".

وفي وقت سابق، توعد ترامب إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها وبأحدث أنواع الأسلحة واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت الجمهورية الإسلامية أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قضى بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

المصدر: RT