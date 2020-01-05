لاريجاني يقارن قتل سليماني بالانقلاب على مصدق

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، إن واشنطن بقتلها قاسم سليماني، ارتكبت جريمة شبيهة بانقلاب عام 1953 الذي أسفر عن مقتل رئيس وزراء إيران حينذاك محمد مصدق.

وأضاف لاريجاني، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد ارتكبت جريمة كبيرة، سيسجل اسمك في تاريخ العالم إلى جانب مرتكبي جريمة انقلاب 28 مرداد والجريمة الأمريكية التي أسفرت عن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية".

في عام 1953 وقع انقلاب في إيران أطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق. وكان الانقلاب مدبرا ومخططا له من قبل عناصر المخابرات البريطانية والمخابرات المركزية الأمريكية. وفي عام 2013، أقرت المخابرات الأمريكية بمسؤوليتها عنه.

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في 3 يوليو عام 1988 قامت البحرية الأمريكية، بإسقاط طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة في رحلة من بندر عباس إلى مطار دبي الدولي، وأسفر الحادث عن مقتل كل ركابها (290 شخصا).

المصدر: وكالات