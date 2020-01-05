جثمان قاسم سليماني يعود لإيران في نعش محمول

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، عاد إلى إيران اليوم الأحد.

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ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، حيث شارك مئات آلاف المواطنين في استقبال وتشييع النعش.

وكانت إيران قد أعلنت فور مقتل سليماني عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل الجثمان الطاهر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

وقتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر:"رويترز"