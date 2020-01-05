"نيويورك تايمز": ترامب خالف البنتاغون والمخابرات بإيعازه قتل سليماني

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من معارضة البنتاغون وخلافا للمعلومات الاستخباراتية، أذن باغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ووفقا لمصادر في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية، فقد رفض ترامب في البداية (28 ديسمبر) تصفية الجنرال الإيراني جسديا، وأمر بدلا من ذلك القوات الجوية الأمريكية بمداهمة معسكر كتائب حزب الله الشيعي في 30 ديسمبر في مدينة القائم العراقية بالقرب من الحدود مع سوريا. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصا، وإصابة 50 آخرين، ما أثار احتجاجات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بغداد، تابعها ترامب على شاشة التلفزيون.

وتقول الصحيفة، إن ممثلي البنتاغون، دهشوا لأن ترامب وافق بالمحصلة على الطرح الأكثر راديكالية للعمل. وتجاهل معلومات استخبارية أفادت بأنه لم يحدث أي شيء غير عادي في الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال تنقلات سليماني في المنطقة.

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك، خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى عدم حتمية وقوع هجمات واسعة النطاق ضد الجيش الأمريكي بتخطيط من سليماني، كما زعم البعض في واشنطن.

ووفقا للمصادر، لم يوافق الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي على تنفيذ نشاطات معادية لأمريكا، وأوعز بعودة سليماني إلى طهران لمزيد من المشاورات.

وشاركت دائرة ضيقة من الأشخاص في مناقشة الاستعدادات للعملية، بما في ذلك مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الخارجية مايكل بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جين هيسبيل، وغيرهم.

وتؤكد المصادر، أن بومبيو ونائب الرئيس مايكل بينس، كانا من أشد المتحمسين للخيار المتشدد تجاه طهران.

المصدر: تاس