جيرينوفسكي: يمكن لإيران تجنب "السيناريو الليبي" إذا لجأت لروسيا

حث زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي إيران على التفكير في نشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها، بما يقيها تكرار "السيناريو الليبي".

وكتب جيرينوفسكي على حسابه في "تيليغرام تعليقا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني: "لماذا قتلوا الجنرال الإيراني (قاسم) سليماني؟ من أجل زرع العداوة بين الشيعة في العراق وإيران، ولإعداد الرأي العام الدولي لشن مزيد من الهجمات على إيران، لأن خطة تقسيم هذا البلد كانت جاهزة منذ 10 سنوات، والعمل جار عليها".

وأشار السياسي المعروف، إلى أن اغتيال سليماني "أدى إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، وأثار تضامن القوى الشيعية بشكل خاص، والقوى الإسلامية بشكل عام، وتلك المعادية للولايات المتحدة".

ووفقا لجيرينوفسكي، فإن الأمريكيين الآن "يحتاجون إلى قفزة أخرى إلى الأمام لضرب روسيا والصين، بنشر الحريق من الشرق الأوسط إلى المناطق المجاورة" لروسيا، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب كبيرة باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف: "يمكننا منع كل ذلك. يمكن لإيران الآن اللجوء إلى روسيا طلبا للمساعدة. ويمكننا أن ننشر بسرعة في هذا البلد قاعدة بحرية على شواطئ المحيط الهندي وأخرى جوية وبرية. قد تطلب إيران أيضا بشكل عاجل شراء أنظمة دفاع جوي حديثة لإغلاق سمائها. إذا هم تداركوا ذلك، ستبقى إيران على قيد الحياة، لكن في حال لم يتداركوا الأمر، سيكون مصير إيران كمصير ليبيا. نحن لا نريد هذا، ونقترح اتخاذ تدابير حديثة وفعالة للدفاع عن النفس".

المصدر: نوفوستي