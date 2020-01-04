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الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

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الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته
AFP IRIB TV
قاسم سليماني
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نشرت وسائل إعلام إيرانية ورقة قالت إنها وصية تركها الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وجاء في نص وصية سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".

الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

يشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي العراقي نشرت أمس شهادة وفاة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي اغتيل مع سليماني بضربة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

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وأرفقت شهادة الوفاة بعبارة قال الحشد إنها تعكس وصية المهندس بأن يسجل في هذه الشهادة كـ"متطوع في الحشد".

المصدر: RT

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