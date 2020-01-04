الحرس الثوري الإيراني: نتوقع مغادرة الأمريكيين المنطقة بعد تلقيهم ردّنا

قال مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، إنه يتوقع مغادرة الجيش الأمريكي الشرق الأوسط بعد تلقيه الرد على مقتل اللواء قاسم سليماني.

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وأكد نيلفروشان أن "انتقام المقاومة الجغرافي على اغتيال قاسم سليماني سيكون مؤلما جدا وخارج السيطرة ونتوقع أن يضطر الأمريكيون لمغادرة المنطقة بعد الرد".

وتأتي أقوال نيلفروشان لتضاف لتصريحات سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، الذي توعد بأن يكون رد طهران على مقتل سليماني "بعمل عسكري".

وكان السفير الإيراني قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الجمعة، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن قتل سليماني "مثال واضح على إرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

المصدر: RT + وكالات