 
مباشر

حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها

أخبار العالم

حاخام يهودي يأسف لاغتيال سليماني ويعزي شعب إيران وقادتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0hv

أعرب حاخام يهودي عن مواساته للقيادة الإيرانية في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقدم تعازيه وتعازي حركته للشعب الإيراني.

إقرأ المزيد
اغتيال قاسم سليماني يشكل جرس إنذار لأحداث يمكن أن تندلع في أي لحظة
اغتيال قاسم سليماني يشكل جرس إنذار لأحداث يمكن أن تندلع في أي لحظة

وكتب المتحدث باسم تجمع المعاداة للصهيونية ديفيد آشر في تعازيه للمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني والشعب الإيراني: "نحن ندين هذا الهجوم. نحن مع شعب إيران".

وأضاف: "كيهود توراتيين حقيقيين، نعبّر عن بالغ أسفنا لمقتل قاسم سليماني. نقدم تعازينا لشعب إيران، وندين هذا الهجوم... نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وهذا التجمع يعتبر من أنصار مقاطعة إسرائيل، وداعمي حقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا