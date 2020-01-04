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الاتحاد الأوروبي بعد اغتيال سليماني: يجب وقف دوامة العنف في العراق

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الاتحاد الأوروبي بعد اغتيال سليماني: يجب وقف دوامة العنف في العراق
Reuters Heinz-Peter Bader HPB CVI
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بعد اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة "وقف دوامة العنف الحالية في العراق قبل أن تخرج عن السيطرة".

ودعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان صدر عنه أمس الجمعة، اللاعبين المنخرطين في الموضوع والشركاء الذين لديهم أي تأثير على الوضع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية في هذه اللحظة الحرجة".

وحذر المفوض الأوروبي من أن أزمة جديدة تهدد بتقويض سنوات من الجهود الرامية لاستقرار الوضع في العراق، فيما يشكل التصعيد المتزايد خطرا على المنطقة بأسرها والتي "قد عانت كثيرا وتستحق شعوبها الحياة السلمية".

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وأكد بوريل ضرورة تقديم مزيد من الحوار والجهود في سبيل تعزيز التفاهم المتبادل بغية إيجاد حلول طويلة الأمد لاستقرار الشرق الأوسط، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لـ"مواصلة التعاون مع جميع الأطراف من أجل الإسهام في تخفيف التوترات وعكس مسار ديناميكية النزاع".

المصدر: RT

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