وقف عمل وحدة طاقة بمحطة كهروذرية أوكرانية

تم فصل وحدة الطاقة رقم 3 في محطة "يوغو أوكرانيسكي" الكهروذرية بمقاطعة نيكولايفسكايا في أوكرانيا، عن الشبكة الكهربائية، بعد توقف نظام الحماية الآلي عن العمل.

وذكرت إدارة المحطة، أن ذلك حدث في الخامسة وأربع دقائق من صباح اليوم. ويجري في الوقت الراهن، التحقق من سبب إقلاع نظام الحماية.

وأكدت إدارة المحطة، أن الوضع الإشعاعي في المحطة والمنطقة المحيطة بها، يبقى ضمن المستوى الطبيعي المحدد، ولم تطرأ أية تغيرات على الحالة البيئية في المؤسسة والأراضي المجاورة، وبقيت كما كانت ضمن حدود المعايير السائدة.

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وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المحطة المذكورة، عدة حوادث. ففي عام 2018، تم الإعلان عن منع وقوع حادث كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة تكنولوجية. وفي التفاصيل، تبين أن إدارة المحطة اشترت معدات وأجهزة ذات جودة متدنية، لمنظومة ضمان الأمن الصناعي في المحطة.

وقبل ذلك، في يناير عام 2017، أقلعت منظومة وقف عمل وحدات الطاقة، لوجود خلل فني.

المصدر: لينتا رو