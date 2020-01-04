تقرير: إسرائيل وجهت رسالة تحذير لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" عقب اغتيال سليماني

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل بعثت رسالة تحذير إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وأفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أمس الجمعة، بأن الرسالة التي تم تسليمها إلى الحركتين الفلسطينيتين عبر مصر تحذرهما من القيام بأي محاولات للرد على اغتيال سليماني من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) غدا الأحد اجتماعا خاصا لمناقشة تبعات اغتيال سليماني، فيما قرر الجيش الإسرائيلي إعادة فتح منطقة جبل الشيخ التي تم إغلاقها أمام الزوار أمس عقب ورود الأنباء عن العملية الأمريكية في العراق.

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وجاء ذلك على خلفية تهديدات وجهتها طهران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء عقب اغتيال أحد أبرز جنرالاتها.

وكانت "حماس" قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن تعازيها لإيران في اغتيال سليماني ودانت "العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل