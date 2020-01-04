رفع الراية الحمراء بمدينة قم الإيرانية طلبا للثأر لسليماني

تمت في مدينة قم بإيران مراسم رفع الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أمريكية أمس.

إقرأ المزيد

وانتشر على مواقع التواصل فيديو لمراسم رفع الراية مرفق بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته".

لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان

لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد

رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران

سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء ..

الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX — Hussein { Baqir؛313⁦♥️⁩♥️⁩ (@HUSSEINBQIR312) January 4, 2020

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهم.

المصدر: RT