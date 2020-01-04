قتيل و3 جرحى بانفجار في أفغانستان

وقع انفجار في مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم السبت في إحدى مناطق مدينة مزار شريف، المركز الإداري لولاية بلخ.

مزارشریف کې د ماین چاودنې پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.

د بلخ د پولیسو ویاند، عادل شاه عادل ویلي دا پيښه نن شنبې سهار لس بجې یوه کرولا ډوله موټر کې د نښلول شوي مقناطیسي ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. pic.twitter.com/TW8KV56jux — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 4 января 2020 г.

ولم تتحدث الشرطة المحلية، عن أية تفاصيل بشأن الحادث، ولم تكشف عن هويات القتيل والمصابين، كذلك لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير.

وكثفت الجماعات المسلحة في أفغانستان، وخاصة حركة "طالبان"، في الأيام الأخيرة من وتيرة هجماتها في شمال أفغانستان التي تتسبب بشكل دوري، بمقتل وإصابة العشرات وخاصة من رجال الأمن والجيش.

المصدر: إنترفاكس