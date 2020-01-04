سيناتور ديمقراطي يطلب من الكونغرس منع ترامب من شن حرب ضد إيران

قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين، مشروع قرار لمجلس الشيوخ، يهدف لضمان عدم تمكن الرئيس دونالد ترامب، من إشعال حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فإنه إذا تمت الموافقة على هذه المبادرة في كلا مجلسي الكونغرس، سيتوجب على ترامب سحب القوات الأمريكية المشاركة في المواجهة مع إيران في غضون 30 يوما.

#BREAKING: Kaine introduces resolution to block war with Iran after drone strike kills Iranian general https://t.co/k6lsw7tjJDpic.twitter.com/aOutJ2PIgl — The Hill (@thehill) 3 января 2020 г.

ونقل موقع The Hill، عن السيناتور قوله: "على مدى عدة سنوات، كنت قلقا للغاية من أن الرئيس قد يبدأ حربا مع إيران. لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي يجب فيها على الكونغرس التدخل قبل أن يختلق ترامب المزيد من المتاعب لجيشنا".

وأضاف تيم كين القول: "يجب علينا، من أجل جنودنا، أن نقوم بإجراء مناقشة والتصويت حول ما إذا كانت حرب أخرى غير ضرورية في الشرق الأوسط، تتماشى مع مصالحنا الوطنية".

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وفي حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مبادرة كين، ستتم إحالتها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها.

وتأتي مبادرة السيناتور الأمريكي هذه، بعد أن قام الجيش الأمريكي باغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بقصف صاروخي، استهدف سيارته على طريق مطار بغداد فجر أمس الجمعة.

المصدر: إنترفاكس