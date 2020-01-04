صورة ومضمون آخر كتاب كان بحوزة سليماني عند مقتله

كشف الناشط الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي، عن مضمون كتاب كان بحوزة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، لحظة استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه.

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ونشر الأحوازي صورة هذا الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية.

الكتاب الذي كان بحوزة سليماني ، هو كتاب يحتوي قصائد لطم ومدائح كربلائية . pic.twitter.com/jcoVUgCg7y — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 3 stycznia 2020

والكتاب من تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963.

ونشر الأحوازي الكثير من الصور، التي قال إنها لأناس يحتفلون بمقتل سليماني منها في إيران.

العوائل الإيرانية تنشر صور إحتفالها بمقتل قاسم سليماني ويكتبون : نحتفل بمناسبة هلاك الإرهابي قاسم سليماني . pic.twitter.com/tGS8K70QzP — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 3 stycznia 2020

واستهدفت الولايات المتحدة بضربة فجر الجمعة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، باستخدام طائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: RT