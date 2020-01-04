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صورة ومضمون آخر كتاب كان بحوزة سليماني عند مقتله

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صورة ومضمون آخر كتاب كان بحوزة سليماني عند مقتله
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كشف الناشط الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي، عن مضمون كتاب كان بحوزة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، لحظة استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه.

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ونشر الأحوازي صورة هذا الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه  يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية.

والكتاب من تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963.

ونشر الأحوازي الكثير من الصور، التي قال إنها لأناس يحتفلون بمقتل سليماني منها في إيران.

واستهدفت الولايات المتحدة بضربة فجر الجمعة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، باستخدام طائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: RT

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