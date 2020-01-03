ظريف: شرعنا في عدد من الإجراءات لملاحقة واشنطن على اغتيالها سليماني

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشروع في عدد من الإجراءات، لملاحقة الولايات المتحدة قانونيا على خلفية اغتيالها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة بعثت لطهران "رسالة وقحة" عبر السفير السويسري، مؤكدا أن إيران قدمت "ردا حاسما" عليها بشكل مكتوب.

واعتبر ظريف أن واشنطن بعملية اغتيال سليماني، "ارتكبت خطأ استراتيجيا"، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد حصلت على "استشارات خاطئة من قبل قادة دول عربية رجعية وإسرائيل" لتنفيذ هذه العملية.

وأكد أن لدى إيران "الحق القانوني" في الرد على اغتيال سليماني، مضيفا أنه سيكون "في الزمان المناسب وبالشكل الذي نراه أفضل".

وأضاف: "الابتزازات الأمريكية لن تؤثر علينا، وسنرد على الولايات المتحدة في الزمان المناسب وبالشكل الذي نراه أفضل".

وتحدث عن البدء في عدد من الإجراءات لملاحقة الولايات المتحدة قانونيا، مشيرا إلى أنه خاطب الأمين العام للأمم المتحدة وتم إعداد رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال ظريف إن تداعيات اغتيال سليماني ستتواصل لفترة طويلة، مشددا على أن الأمريكيين "بدؤوا عنفا خطيرا ضد أنفسهم في المنطقة".

المصدر: RT