 
مباشر
عاجل
حفتر يدعو الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا

واشنطن تعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" منظمة إرهابية

أخبار العالم

واشنطن تعتزم تصنيف
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0ed

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو يعتزم تصنيف "عصائب أهل الحق" في العراق، "منظمة إرهابية"، وفقا للبند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات من الحشد الشعبي بسبب مقتل متظاهرين
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات من الحشد الشعبي بسبب مقتل متظاهرين

وأشارت إلى أن "الوزير قرر إضافة قيس الخزعلي وشقيقه ليث القياديين في الحركة التابعة للحشد الشعبي العراقي إلى قائمة الإرهاب".

وأضافت أن "عصائب أهل الحق هم وكلاء لإيران في العراق، ويقومون بالنيابة عن أسيادهم في طهران بأعمال عنف وإرهاب تقوض السيادة العراقية وأن الحركة ممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وشددت على أنه "وبموجب القرار، فإن العواقب التي ستطال "عصائب أهل الحق" وقادتها تتضمن حظر جميع ممتلكات الحركة والأخوين الخزعلي ومصالحهما داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل في ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأمريكيون من المشاركة في أي معاملات معهم".

وتتهم الولايات المتحدة "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن آلاف الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ تأسيسها عام 2006.

ويأتي القرار، عقب إجراء مماثل اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019، متهمة الأخوين الخزعلي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا