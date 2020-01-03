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خليفة سليماني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط

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خليفة سليماني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط
إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني
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وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.

وقال قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: "اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".

وعين المرشد الإيراني علي خامنئي إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في بغداد.

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المصدر: RT

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