تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني

أحرق المتظاهرون في باكستان العلم الأمريكي، مرددين هتافات معادية للولايات المتحدة على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد.

وندد العشرات بالعملية الأمريكية، التي اعتبرها البعض خطوة تهدد بزيادة التوتر في المنطقة بشكل كبير.

ونظمت التظاهرة من قبل أعضاء منظمة "الطلاب المسلمون الشيعة الإمامية"، فيما حذرت قوى عالمية، من أن "العالم أصبح مكانا أكثر خطورة"، وحثت على ضبط النفس.

وفي الشطر الهندي من كشمير، تجمع متظاهرون للتعبير عن رفضهم لاغتيال سليماني وأغلق المحتجون المحلات التجارية والشركات في مدينتي ماغام وبودغام، فيما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما نظمت تظاهرات في مدينة كارغيل في الهمالايا.

وشهدت التظاهرات حضورا أمنيا كثيفا، فيما لم يبلغ عن وقوع أي حوادث خلال التظاهرات.

المصدر: وكالات