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الدفاع الروسية: اغتيال سليماني خطوة أمريكية قصيرة النظر

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الدفاع الروسية: اغتيال سليماني خطوة أمريكية قصيرة النظر
Sputnik Natalia Seliverstova
وزارة الدفاع الروسية
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اعتبرت وزارة الدفاع الروسية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خطوة قصيرة النظر من قبل الولايات المتحدة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "الخطوات قصيرة النظر التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تمثلت في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، تؤدي إلى تصعيد حاد في الوضع العسكري السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتترتب عليها تداعيات سلبية خطيرة لنظام الأمن الدولي بأكمله".

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