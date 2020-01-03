الدفاع الروسية: اغتيال سليماني خطوة أمريكية قصيرة النظر

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خطوة قصيرة النظر من قبل الولايات المتحدة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "الخطوات قصيرة النظر التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تمثلت في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، تؤدي إلى تصعيد حاد في الوضع العسكري السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتترتب عليها تداعيات سلبية خطيرة لنظام الأمن الدولي بأكمله".

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