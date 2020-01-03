وزير دفاع إسرائيل يبحث مع القادة العسكريين والأمنيين الأوضاع الإقليمية بعد اغتيال سليماني

ناقش وزير دفاع إسرائيل نفتالي بينيت مع كبار القادة العسكريين والأمنيين في البلاد مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأكد مكتب بينيت أنه اجتمع في مقر قيادة الجيش في تل أبيب مع رئيس هيئة الأركان في الجيش أفيف كوخافي ومسؤولين عسكريين آخرين كبار، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وعقد الاجتماع لمناقشة تقييمات الوضع في المنطقة بعد اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

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وكانت السلطات الإسرائيلية قد بادرت إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ أمام السياح، عقب ورود الأنباء عن اغتيال سليماني، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى اليونان وسيعود إلى بلاده على خلفية هذه التطورات المتسارعة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل